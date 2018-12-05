Омелян: Два порта на Азовском море перейдут на 4-дневную рабочую неделю

Новости Украины: Владимир Омелян отметил, что на некоторых портах в Азовском море произойдет изменение в работе.

В связи с блокированием Российской Федерацией движения судов через Керченский пролив украинские порты Бердянск и Мариуполь перейдут на 4-дневную рабочую неделю и сократят штат работников. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: "хочу/не хочу". О соблюдении свободы судоходства и непрепятствование прохождению Керченским проливом даже речь не идет. Как результат такого подхода, два украинские порты потеряли более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников", - отметил Омелян.

Владимир Омелян сообщил, что сейчас Украина работает с союзниками по антироссийской коалиции над возвращением оккупированных территорий, освобождением захваченных моряков и кораблей, восстановлением международного права и прекращением экономической блокады Азовского региона Украины.