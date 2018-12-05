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Херсонский театр может стать "Национальным"

Херсонский театр может стать &quot;Национальным&quot;
19:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Википедия

Новости Украины: Херсонский академический музыкально-драматический театр им. М. Кулиша возможно станет "Национальным".

На Херсонщине хотят, чтобы Херсонский областной академический музыкально-драматический театр им. Николая Кулиша назывался "Национальным" и "Таврическим". Об этом в среду сообщила пресс-служба Херсонского областного совета.

"Профильная комиссия (Херсонского облсовета — ред.) поддержала присвоение статуса "Национальный" Херсонском академическом музыкально-драматическом театра им. М. Кулиша. С соответствующей просьбой к депутатскому корпусу обратились администрация, трудовой коллектив ХОАМДТ им. Н. Кулиша и Херсонское областное отделение Национального союза театральных деятелей Украины.

Учитывая значительный вклад учреждения в развитие театрального искусства и театральной Херсонщины за рубежом, в первую очередь, благодаря проведению Международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", который в 2018 году отметил 20-летие, постоянная комиссия по вопросам межнациональных отношений, культуры, науки, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, курортно-туристической деятельности поддержала вопрос о присвоении театру статуса "Национального", без передачи его в государственную собственность, и его дальнейшей деятельности под названием "Херсонский Таврический Национальный театр им. Кулиша", говорится в сообщении.

На Херсонщине отмечают важность развития туризма в регионе

Сейчас вопрос профильная комиссия вынесла на очередную сессию Херсонского областного совета, которая состоится 14 декабря 2018 года.

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Украина, Херсон, Херсонский театр.
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