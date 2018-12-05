В Киеве спасатели проверяют подземные укрытия

Новости Украины: В Киеве было решено начать проверки простых укрытий и сооружений двойного назначения.

В Киеве начата проверка простейших сооружений гражданской защиты города для укрытия населения. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"Сотрудники Главного управления вместе с представителями органов местной власти спускаются в подземное пространство столицы для осмотра мест укрытия. В случае выявления нарушений или разногласий расположений объектов с интерактивной картой представителями органов местной власти такие нарушения фиксируются и в кратчайшие сроки должны быть устранены", - говорится в сообщении.

Как отмечают в спасательной службе, за последние дни участились случаи обращения граждан и представителей СМИ в столичное Главное управление по поводу неточностей мест расположения простейших укрытий и сооружений двойного назначения Киева на интерактивной карте, которая была составлена в КГГА.

Поэтому было решено начать проверки простейших укрытий и сооружений двойного назначения.