Скачать
Среда, 05.12.2018
Военное положение: что происходит в регионах
Военное положение: что происходит в регионах
В Киеве спасатели проверяют подземные укрытия
В Киеве спасатели проверяют подземные укрытия
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Новый год 2019: красивые прически для новогоднего корпоратива
Новый год 2019: красивые прически для новогоднего корпоратива

В Киеве спасатели проверяют подземные укрытия

Смотрите фото (4)
В Киеве спасатели проверяют подземные укрытия
21:26 Сегодня Телеграф Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Новости Украины: В Киеве было решено начать проверки простых укрытий и сооружений двойного назначения.

В Киеве начата проверка простейших сооружений гражданской защиты города для укрытия населения. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"Сотрудники Главного управления вместе с представителями органов местной власти спускаются в подземное пространство столицы для осмотра мест укрытия. В случае выявления нарушений или разногласий расположений объектов с интерактивной картой представителями органов местной власти такие нарушения фиксируются и в кратчайшие сроки должны быть устранены", - говорится в сообщении. 

В Одессу будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии

Как отмечают в спасательной службе, за последние дни участились случаи обращения граждан и представителей СМИ в столичное Главное управление по поводу неточностей мест расположения простейших укрытий и сооружений двойного назначения Киева на интерактивной карте, которая была составлена в КГГА.

Поэтому было решено начать проверки простейших укрытий и сооружений двойного назначения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киев, Украина, КГГА, Спасатели, Подземные укрытия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
02 Маникюр 2019: интересные идеи маникюра с фольгой
03 Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
04 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
05 Биатлон: мужская индивидуальная гонка сегодня не состоится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает
В Украину возвращаются морозы
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили своего первенца
Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили своего первенца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь