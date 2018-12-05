В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину

Новости Украины: Маршрутный автобус насмерть переехал мужчину на остановке общественного транспорта в Черкассах.

Водитель маршрутного автобуса одного из перевозчиков Черкасс, двигаясь задним ходом, на территории остановки совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Инцидент произошел около 11.00 в среду, 5 декабря, сообщили в областной полиции.

"Водитель маршрутного№ 29, двигаясь задним ходом, на территории остановки совершил наезд на пешехода, жителя города Черкассы ", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался во время оказания медицинской помощи.

Водитель автобуса задержан. По данному факту события открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.