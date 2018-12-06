РФ направила в Крым корабль с высокочастотным ракетным оружием

Новости Украины: РФ направила корабль ЧФ с высокочастотным ракетным оружием в АР Крым в целях охраны и защиты морской и экономической зоны государства.

Россия направила в Крым корабль Черноморского флота с высокоточным ракетным оружием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

"Новый малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота "Орехово-Зуево" выполнил все мероприятия по плану государственных испытаний и начал переход из пункта базирования Новороссийск в пункт постоянной дислокации – Севастополь", - говорится в сообщении.

Приём корабля в состав ВМФ запланирован на декабрь, а церемония пройдет в оккупированном Севастополе.

Отмечается, что малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

МРК является седьмым кораблём в модернизированной серии "Буян-М" и вторым, построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

В российском ведомстве утверждают, что назначением кораблей проекта "Буян-М" якобы является охрана и защита морской экономической зоны государства.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАТО может отправить несколько кораблей в Черное море для поддержки Украины, так как это цель глобальной безопасности.