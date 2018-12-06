Скачать
Четверг, 06.12.2018
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Агрономы Шахтера будут готовить газон НСК Олимпийский
Агрономы Шахтера будут готовить газон НСК Олимпийский
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря

"Дело Хизб ут-Тахрир": фигурантов этапировали в Ростов-на-Дону

&quot;Дело Хизб ут-Тахрир&quot;: фигурантов этапировали в Ростов-на-Дону
15:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Фигурантов симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Ростов-на-Дону.

Пятерых фигурантов так называемой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из СИЗО аннексированного Крыма в Ростов-на-Дону. Об этом со ссылкой на адвоката подсудимых Эдема Семедляева сообщает "Крымская солидарность".

"Сегодня, 6 декабря 2018 года, пятерых фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в СИЗО г. Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Правозащитники напомнили, что 3 декабря было судебное заседание, после которого Северо-Кавказский окружной военный суд продлил Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову срок содержания под стражей до 27 февраля 2019 г. и вынес решение об этапировании в РФ.

Следующее заседание по их делу назначили на 14 декабря.

"Дело Хизб-ут-Тахрир": подсудимым продлили арест

Напоминаем, что 12 октября 2016 года в микрорайонах Каменка и Строгоновка крымского города Симферополь проводили обыски и задержания в домах крымских татар, после чего их обвинили в причастности к "террористической деятельности".

Свою вину задержанные не признают.

На текущий момент уже четвертая группа, которую вывезли из Крыма. Первая группа уже отбывает наказание по сфабрикованному делу о "терроризме". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СИЗО, Хизб-ут-Тахрир, Ростов-на-Дону, Узеир Абдуллаев, Симферопольская группа, Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Эмиль Джемаденов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
02 Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
03 Вы будете смеяться: убийственные демотиваторы для нескучного дня
04 Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
05 Военное положение: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
РФ направила в Крым корабль с высокочастотным ракетным оружием
РФ направила в Крым корабль с ракетным оружием
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь