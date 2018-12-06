"Дело Хизб ут-Тахрир": фигурантов этапировали в Ростов-на-Дону

Новости Украины: Фигурантов симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Ростов-на-Дону.

Пятерых фигурантов так называемой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из СИЗО аннексированного Крыма в Ростов-на-Дону. Об этом со ссылкой на адвоката подсудимых Эдема Семедляева сообщает "Крымская солидарность".

"Сегодня, 6 декабря 2018 года, пятерых фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в СИЗО г. Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Правозащитники напомнили, что 3 декабря было судебное заседание, после которого Северо-Кавказский окружной военный суд продлил Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову срок содержания под стражей до 27 февраля 2019 г. и вынес решение об этапировании в РФ.

Следующее заседание по их делу назначили на 14 декабря.

Напоминаем, что 12 октября 2016 года в микрорайонах Каменка и Строгоновка крымского города Симферополь проводили обыски и задержания в домах крымских татар, после чего их обвинили в причастности к "террористической деятельности".

Свою вину задержанные не признают.

На текущий момент уже четвертая группа, которую вывезли из Крыма. Первая группа уже отбывает наказание по сфабрикованному делу о "терроризме".