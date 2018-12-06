Скачать
Четверг, 06.12.2018
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря

ВП: в одной из областей будут проверять документы у лиц в военной форме

ВП: в одной из областей будут проверять документы у лиц в военной форме
17:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Винницкой области представители правоохранительных органов будут проверять документы у лиц в военной форме.

На Виннитчине представители правоохранительных органов будут проверять документы у подозрительных лиц в военной форме. Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связям с общественностью Винницкой ОГА.

"На Винниччине запрещено ношение гражданскими лицами военной формы одежды и ее элементов, кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины. На случай подозрительного поведения лица в военной форме будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установление возможной принадлежности к незаконным воинским формированиям", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в случае отсутствия соответствующих документов, правоохранители будут передавать таких лиц Военной службе правопорядка для дальнейшего установления причастности их к ВСУ или другим определенным законодательством воинским формированиям.

В Виннице студентам-участникам АТО компенсируют стоимость обучения

В частности, будут приниматься меры относительно соблюдения гражданами требований ч. 8 статьи 7 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части, касающейся запрета ношения гражданскими лицами военной формы одежды и ее элементов, кроме военнослужащих ВСУ или других воинских формирований, уволенных в запас или отставку с правом ношения военной формы одежды.

На Винниччине запрещено ношение гражданскими лицами военной формы одежды и ее элементов согласно решению Совета обороны области от 30 ноября 2018 года в связи с введением военного положения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Винница, Винницкая область, Военное положение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
02 Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
03 Вы будете смеяться: убийственные демотиваторы для нескучного дня
04 Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
05 Военное положение: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
РФ направила в Крым корабль с высокочастотным ракетным оружием
РФ направила в Крым корабль с ракетным оружием
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь