ВП: в одной из областей будут проверять документы у лиц в военной форме

Новости Украины: В Винницкой области представители правоохранительных органов будут проверять документы у лиц в военной форме.

На Виннитчине представители правоохранительных органов будут проверять документы у подозрительных лиц в военной форме. Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связям с общественностью Винницкой ОГА.

"На Винниччине запрещено ношение гражданскими лицами военной формы одежды и ее элементов, кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины. На случай подозрительного поведения лица в военной форме будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установление возможной принадлежности к незаконным воинским формированиям", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в случае отсутствия соответствующих документов, правоохранители будут передавать таких лиц Военной службе правопорядка для дальнейшего установления причастности их к ВСУ или другим определенным законодательством воинским формированиям.

В частности, будут приниматься меры относительно соблюдения гражданами требований ч. 8 статьи 7 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части, касающейся запрета ношения гражданскими лицами военной формы одежды и ее элементов, кроме военнослужащих ВСУ или других воинских формирований, уволенных в запас или отставку с правом ношения военной формы одежды.

На Винниччине запрещено ношение гражданскими лицами военной формы одежды и ее элементов согласно решению Совета обороны области от 30 ноября 2018 года в связи с введением военного положения.