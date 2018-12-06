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В "суд" Симферополя доставили адвоката Курбединова

В &quot;суд&quot; Симферополя доставили адвоката Курбединова
18:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Адвоката Эмиля Курбединова доставили в "Киевский районный суд" Симферополя.

В аннексированном Крыму задержанного утром адвоката Эмиля Курбединова доставили в подконтрольный Кремлю Киевский районный "суд" Симферополя. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Эмиля Курбединова доставили в здание суда. Ему инкриминируется административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ, за якобы публикацию в социальной сети, датированную 2013 годом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня адвоката Эмиля Курбединова в Симферополе задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму по подозрению в 20.3 КОАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутикам или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами).

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26 января 2017 года сотрудники ЦПЭ уже задерживали Курбединова, инкриминируя ту же статью, и проводили обыски его офиса и жилья. Тогда адвоката арестовали на 10 суток за перепост объявления о митинге в Симферополе.

Месяц назад, 6 ноября 2018 г., сотрудник так называемой прокуратуры Крыма в сопровождении работников ЦПЭ вручил Курбединову предостережение "о недопустимости экстремистской деятельности".

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АР Крым, Симферополь, Крым, Адвокат, Эмиль Курбединов, ЦПЭ.
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