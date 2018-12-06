В "суд" Симферополя доставили адвоката Курбединова

Новости Украины: Адвоката Эмиля Курбединова доставили в "Киевский районный суд" Симферополя.

В аннексированном Крыму задержанного утром адвоката Эмиля Курбединова доставили в подконтрольный Кремлю Киевский районный "суд" Симферополя. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Эмиля Курбединова доставили в здание суда. Ему инкриминируется административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ, за якобы публикацию в социальной сети, датированную 2013 годом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня адвоката Эмиля Курбединова в Симферополе задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму по подозрению в 20.3 КОАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутикам или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами).

26 января 2017 года сотрудники ЦПЭ уже задерживали Курбединова, инкриминируя ту же статью, и проводили обыски его офиса и жилья. Тогда адвоката арестовали на 10 суток за перепост объявления о митинге в Симферополе.

Месяц назад, 6 ноября 2018 г., сотрудник так называемой прокуратуры Крыма в сопровождении работников ЦПЭ вручил Курбединову предостережение "о недопустимости экстремистской деятельности".