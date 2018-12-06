В Крыму оккупанты задержали адвоката украинских моряков-военнопленных

Новости Украины: В оккупированном Крыму задержан адвокат Курбединов, защищающий украинских военнопленных моряков.

Представители оккупационной власти Российской Федерации задержали в Крыму адвоката Эмиля Курбединова, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Только что звонили из Крыма: сотрудники оккупационного "центра противодействия экстремизму" задержали крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова", - написал Р.Чубаров в четверг в Фейсбуке.

В свою очередь, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев отметил, что Э.Курбединов защищает, в частности, украинских моряков-военнопленных.

"Адвокат Курбединов защищает как крымскотатарских, так и украинских политических заключенных в оккупированном Россией Крыму. Он также стал одним из адвокатов, занимающихся защитой украинских моряков-военнопленных", - написал Э.Бариев в Фейсбуке.

Он призвал международное сообщество, правозащитные организации, дипломатические учреждения и сообщество адвокатов отреагировать на это грубое нарушение.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский проливукраинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.