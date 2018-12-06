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Кассы центрального столичного вокзала работают сегодня до полуночи

Кассы центрального столичного вокзала работают сегодня до полуночи
18:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кассы центрального киевского вокзала сегодня снова будут работать до полуночи.

Шестого декабря 28 билетных касс вокзалов станции "Киев-Пассажирский" будут работать до полуночи, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Сегодня, 6 декабря, 28 билетных касс вокзалов станции Киев-Пассажирский будут работать до 00:00. Билетные кассы Укрзализныци продолжают работать в усиленном режиме вторые сутки для удобства пассажиров во время приобретения проездных документов", - отмечается на сайте компании.

Сообщается, что вчера кассы также работали до полуночи, это позволило пассажирам приобрести 14773 билета на поезда. УЗ, как утверждается, и в дальнейшем будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса со стороны пассажиров.

В компании напомнили, что железнодорожные билетные кассы и онлайн-система продажи билетов работают в условиях высокой нагрузки из-за возросшего спроса на билеты, в частности, на период новогодних праздников.

Стало известно, когда Укрзализныця откроет продажу "новогодних" билетов

Со следующей недели УЗ, как утверждается, начнет продажу билетов на дополнительные поезда. Ожидается, что в этот праздничный сезон их будет назначено не меньше 30 – это более 20 тысяч дополнительных мест.

Ранее в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой: несмотря на снятие необходимой суммы, документы на проезд пользователи не получили. Эти проблемы с сервисом подтвердили и в самой компании.

Отмечалось, что 4 декабря "Укрзализныця" ввела ограничения в работе онлайн-системы продажи билетов в связи с увеличением нагрузки в 6 раз. В дальнейшем в компании заявили, что стабилизировали работу системы.

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Киев, Киевский вокзал, Полночь, Кассы.
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