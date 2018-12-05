Стало известно, когда Укрзализныця откроет продажу "новогодних" билетов

Новости Украины: В Укрзализныце планируют открыть продажу билетов на дополнительные поезда.

Укрзализныця планирует на следующей неделе открыть продажу билетов на дополнительные поезда. Ожидается, что в этом году будет перевезено на 7 процентов больше пассажиров, чем в прошлом году. Об этом рассказал в среду на брифинге директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок АО "Укрзализныця" Александр Красноштан.

"В этом году мы запланировали 30 пар дополнительных поездов, предназначенных для массовых перевозок пассажиров (в новогодне-рождественский период - ред.). Всего в этом году мы планируем на 7 процентов перевезти больше пассажиров, чем в пиковый период прошлого года... Графики мы уже финализировали, сейчас расписываем парк. Думаю, что на следующей неделе мы начнем открывать эти дополнительные поезда для продажи", - сказал Красноштан.

По его словам, чтобы организовать дополнительные поезда на новогодне-рождественский период, в Укрзализныце была проведена очень серьезная работа по максимально эффективному использованию вагонного парка, изменены некоторые маршруты и увеличено количество рейсов.

"То есть, мы немного меняем маршруты, делаем иногда немного неудобный график движения, но за счет этого можем сделать так, что поезд сделает за день не один, а два рейса и перевезет больше людей. Мы идем на такие меры для того, чтобы более эффективно использовать подвижной состав. Предложение мы увеличим и, соответственно, уменьшим дефицит билетов", - сказал Красноштан.

Он сообщил, что график движения дополнительных поездов уже подготовлен, завершаются работы относительно состава поездов. "Когда мы увидим его полную готовность, то после этого уже откроем продажу билетов. Мы очень тщательно планируем все, чтобы обеспечить надежность", - подчеркнул Красноштан.

В этой связи он просит пассажиров отнестись с пониманием к тому, что сейчас билеты на дополнительные поезда еще не предъявлено, и заверил, что "Укрзализныця" сделает все для того, чтобы не допустить в этом году тотального дефицита билетов на праздники.