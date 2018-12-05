"Укрзализныця" в новом графике расширяет сеть международных перевозок

Новости Бизнеса: В Укрзализныце рассказали, как развивают международное сообщение в связи с растущим спросом населения.

Беспересадочный вагон Киев - Вроцлав в составе поездов № 749 / 51-52 / 750 начнет отправляться из столицы Украины с 8 декабря ежедневно в 14:07 и прибывать во Вроцлав на следующий день в 11:25. В обратном направлении вагон будет отправляться в 16:30 и прибывать в Киев на следующий день в 17:14. Новые беспересадочные вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец, сообщает пресс-служба "Укразализныци".

"Кроме того, в новом графике движения пассажирских поезда будут курсировать в ряд важных туристических и деловых центров Европы. В частности, в Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухареста, Кошице, Кракова, Дебрецен, Люблина и других ", - прокомментировал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, спрос на железнодорожные перевозки в страны ЕС растет, поэтому Укрзализныця развивает международное сообщение. "За 11 месяцев этого года Укрзализныця перевезла 389,1 тыс. Пассажиров в страны ЕС - это почти в 2 раза превышает соответствующие показатели прошлого года, в целом перевезли на 184 тыс. Пассажиров больше", - отметил Евгений Кравцов.

Самым популярным направлением остается Киев - Перемышль. В направлении Польши поезд № 715 курсирует загруженным на 63%, а поезд № 705 - на 77%. Всего за 11 месяцев этого года Укрзализныця перевезла почти 300000 пассажиров в Перемышль против 150 тыс. Пассажиров - показателя 11 месяцев прошлого года.

Также большим спросом пользуется поезд № 67 Киев - Варшава, которым за 11 месяцев этого года воспользовалось почти 27,5 тыс. Пассажиров, а поезд в среднем заполнен на 81%, что на 14 тыс. Пассажиров больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, что 28 сентября этого года Укрзализныця запустила международный поезд "Четыре столицы" по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Стоит отметить, "Укрзализныця" сегодня устранила неполадки с работой онлайн-сервиса по покупке билетов.

Ранее сообщалось, что в свой первый рейс отправился железнодорожный экспресс из киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".