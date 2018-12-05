Скачать
Среда, 05.12.2018
Полторак о военном положении в Украине: Это зависит от действий РФ
Полторак о военном положении в Украине: Это зависит от действий РФ
Уничтожила цель на расстоянии 280 километров: как испытывали украинскую ракету &quot;Нептун&quot;
Как испытывали украинскую ракету "Нептун": фото и видео
Шахтер и Динамо получили от ФИФА 1 млн долларов
Шахтер и Динамо получили от ФИФА 1 млн долларов
Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря
Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря

"Укрзализныця" в новом графике расширяет сеть международных перевозок

&quot;Укрзализныця&quot; в новом графике расширяет сеть международных перевозок
14:11 Сегодня Телеграф Фото: УЗ

Новости Бизнеса: В Укрзализныце рассказали, как развивают международное сообщение в связи с растущим спросом населения.

Беспересадочный вагон Киев - Вроцлав в составе поездов № 749 / 51-52 / 750 начнет отправляться из столицы Украины с 8 декабря ежедневно в 14:07 и прибывать во Вроцлав на следующий день в 11:25. В обратном направлении вагон будет отправляться в 16:30 и прибывать в Киев на следующий день в 17:14. Новые беспересадочные вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец, сообщает пресс-служба "Укразализныци".

"Кроме того, в новом графике движения пассажирских поезда будут курсировать в ряд важных туристических и деловых центров Европы. В частности, в Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухареста, Кошице, Кракова, Дебрецен, Люблина и других ", - прокомментировал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, спрос на железнодорожные перевозки в страны ЕС растет, поэтому Укрзализныця развивает международное сообщение. "За 11 месяцев этого года Укрзализныця перевезла 389,1 тыс. Пассажиров в страны ЕС - это почти в 2 раза превышает соответствующие показатели прошлого года, в целом перевезли на 184 тыс. Пассажиров больше", - отметил Евгений Кравцов.

"Укрзализныця" назначила новый поезд в новом графике на 2019 год

Самым популярным направлением остается Киев - Перемышль. В направлении Польши поезд № 715 курсирует загруженным на 63%, а поезд № 705 - на 77%. Всего за 11 месяцев этого года Укрзализныця перевезла почти 300000 пассажиров в Перемышль против 150 тыс. Пассажиров - показателя 11 месяцев прошлого года.

Также большим спросом пользуется поезд № 67 Киев - Варшава, которым за 11 месяцев этого года воспользовалось почти 27,5 тыс. Пассажиров, а поезд в среднем заполнен на 81%, что на 14 тыс. Пассажиров больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, что 28 сентября этого года Укрзализныця запустила международный поезд "Четыре столицы" по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Стоит отметить, "Укрзализныця" сегодня устранила неполадки с работой онлайн-сервиса по покупке билетов.

Ранее сообщалось, что в свой первый рейс отправился железнодорожный экспресс из киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках
узнайте больше

Все по теме:

Укрзализныця, Железная дорога, Евгений Кравцов, Международные перевозки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
02 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
03 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
04 Забавные неприятности, которые случились с девушками во время ухода за собой
05 Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
Названа дата объединительного собора
В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает
В Украину возвращаются морозы
Обыски у священников Московского патриархата: в СБУ рассказали о результатах
Обыски в УПЦ МП: в СБУ рассказали о результатах
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках (Фото)
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь