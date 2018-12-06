Скачать
Четверг, 06.12.2018
На подпись президенту передали закон о прекращении &quot;дружбы с РФ&quot;
На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря

На Житомирщине отрезали от тепла несколько учебных заведений

На Житомирщине отрезали от тепла несколько учебных заведений
19:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: "Житомиргаз" прекратил поставки газа 15 предприятиям.

На Житомирщине ПАО "Житомиргаз" прекратил поставки газа 15 предприятиям, среди которых 6 учебных заведений. Об этом говорится на странице ПАО "Житомиргаз" в Facebook.

"По состоянию на 6 декабря 15 предприятий Житомирской области остались без газа. Причина – не подтвержденные "Укртрансгазом" объемы природного газа на актуальный период. В перечне – 9 бюджетных учреждений (из них – 6 учебных заведений) и 6 промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

В Украине открыли новое газовое месторождение

В частности, без газоснабжения остались Вишевицкая спецшкола, Любарская и Житомирская спецшколы-интернаты, Малинская детская школа искусств, Житомирская детско-юношеская спортивная школа "Авангард", отдел образования Романовской РГА, Бердичевский городской ЦПМСП, Радомышльский психоневрологический интернат, КП "Управление автомобильных дорог" Житомирского городского совета, ГУ ГФС области, ООО "Агротрейд Житомир", ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" и три фирменных магазина предприятия.

Как сообщалось, на прошлой неделе в городе Малин ПАО "Житомиргаз" прекратил газоснабжение 3 детских садов, 2 школ и центра детско-юношеского творчества, которые остались без тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомир, Житомирщина, Житомиргаз, ПАО Житомиргаз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
02 Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
03 Вы будете смеяться: убийственные демотиваторы для нескучного дня
04 В Киевской области произошел взрыв на АЗС: есть пострадавший
05 Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине ввели трехлетнее бюджетное планирование
В Украине ввели трехлетнее бюджетное планирование
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
РФ направила в Крым корабль с высокочастотным ракетным оружием
РФ направила в Крым корабль с ракетным оружием
Поклонники Регины Тодоренко подозревают телеведущую в обмане
Поклонники Регины Тодоренко подозревают телеведущую в обмане
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь