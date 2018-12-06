На Житомирщине отрезали от тепла несколько учебных заведений

Новости Украины: "Житомиргаз" прекратил поставки газа 15 предприятиям.

На Житомирщине ПАО "Житомиргаз" прекратил поставки газа 15 предприятиям, среди которых 6 учебных заведений. Об этом говорится на странице ПАО "Житомиргаз" в Facebook.

"По состоянию на 6 декабря 15 предприятий Житомирской области остались без газа. Причина – не подтвержденные "Укртрансгазом" объемы природного газа на актуальный период. В перечне – 9 бюджетных учреждений (из них – 6 учебных заведений) и 6 промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

В частности, без газоснабжения остались Вишевицкая спецшкола, Любарская и Житомирская спецшколы-интернаты, Малинская детская школа искусств, Житомирская детско-юношеская спортивная школа "Авангард", отдел образования Романовской РГА, Бердичевский городской ЦПМСП, Радомышльский психоневрологический интернат, КП "Управление автомобильных дорог" Житомирского городского совета, ГУ ГФС области, ООО "Агротрейд Житомир", ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" и три фирменных магазина предприятия.

Как сообщалось, на прошлой неделе в городе Малин ПАО "Житомиргаз" прекратил газоснабжение 3 детских садов, 2 школ и центра детско-юношеского творчества, которые остались без тепла.