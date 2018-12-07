Львовский военный госпиталь принял 13 бойцов из зоны ООС

Новости Украины: На лечение и реабилитацию во Львовский военный госпиталь из востока Украины прибыло 13 раненых, травмированных и больных бойцов.

Во Львов снова прибыл военный самолет с ранеными, травмированными и больными бойцами.

Об этом сообщил руководитель Регионального медиа-центра Минобороны Александр Поронюк.

"На лечение и реабилитацию во Львовский военный госпиталь из востока Украины прибыло 13 раненых, травмированных и больных бойцов. Из аэродрома в медицинское учреждение их доставили на реанимобилях", - отметил Поронюк.

По словам пресс-секретаря, в госпитале бойцы получат всю необходимую медицинскую помощь. В обеспечении их всем необходимым помогают волонтеры и рядовые львовяне. Однако, учитывая обострение обстановки, доступ к больным ограничен.