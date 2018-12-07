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Штаб ООС: Боевики попытались спровоцировать украинских военных на КПВВ

Штаб ООС: Боевики попытались спровоцировать украинских военных на КПВВ
06:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Российские оккупанты вновь подвергли риску жизнь гражданского населения, применив так называемый "рваный" режим пропуска.

Боевики в четверг вечером нарушили установленный режим пропуска контрольного пункта въезда-выезда, пропустив в нерабочее время пункта со своей стороны почти 20 автомобилей с 44 украинскими гражданами, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Российские оккупанты вновь подвергли риску жизнь гражданского населения, применив так называемый "рваный" режим пропуска. Они пропустили через свой блокпост одновременно большое количество автомобилей в короткое время", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг вечером.

В штабе подчеркнули, что делается это перед самым закрытием украинских КПВВ, в расчете на то, что мирные граждане вынуждены будут ночевать под открытым небом.

"В соответствии с решением командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, сегодня, 6 декабря, был осуществлен пропуск на подконтрольную территорию Украины 17 автомобилей. 44 гражданина Украины (из них 2 детей) пересекли линию соприкосновения вне времени, установленного для работы КПВВ", – отметили военные.

В штабе заверили, что украинские военные и в дальнейшем будут делать все возможное для сохранения жизни и здоровья граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения.

"Все провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации никогда не достигнут своей цели. Генерал-лейтенант Сергей Наев и подчиненный ему личный состав обеспечат правопорядок и безопасность украинских граждан", – добавили в пресс-центре.

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Украина, Россия, Боевики, Донбасс, КПВВ, ООС, Штаб ООС.
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