Грипп атакует: В Харьковской области 50 школ закрыли на карантин

Новости Украины: В Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ приближаются к эпидемическому порогу.

В Харьковской области закрыты на карантин 46 школ и 6 детских садов из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской ОГА.

"Закрыты 46 школ в Дергачевском, Двуречанском, Волчанском, Великобурлукском, Кегичевском, Купянском, Лозовском, Харьковском, Шевченковском районах, а также в городах Купянск, Первомайский и Чугуев и на территории Чкаловской, Нововодолжаской и Золочевской ОТГ", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что полностью закрыты 30 школ, еще в 16-ти закрыты 46 отдельных классов.

"Большинство ограничительных мер будут действовать до понедельника, 12 ноября", - пояснили в пресс-службе.

В то же время, в Харькове, сказали в горсовете, пока не закрывают школы на карантин.

Как сообщалось ранее, 29 ноября на Харьковщине из-за гриппа и ОРВИ объявили карантин в 25 школах, из них восемь школ закрыты полностью, еще 17 – частично. Карантин, сказали в Департаменте образования Харьковской ОГА, продлится неделю.