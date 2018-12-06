Грипп наступает: в Одесской области от ОРВИ умер младенец

Новости Украины: В Одесской области от риновирусной инфекции умер месячный ребенок.

В Одесской области от риновирусной инфекции умер месячный ребенок.

Это первый случай смерти от ОРВИ в сезоне осень-зима 2018-2019 года. Об этом в комментарии "Громадському радіо" сообщила заведующая отделом гриппа Центра Общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Артемчук.

"Это произошло на прошлой неделе в Одесской области. Это ребенок возрастом один месяц. Он умерла от риновирусной инфекции, подтвержденной методом полимеразной цепной реакции", — сообщила Артемчук.

Ранее в Минздраве сообщили, что в течение прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели более 195 тысяч украинцев, показатели заболеваемости приближаются к эпидемиологическому порогу. В период с 26 ноября по 2 декабря один человек умер вследствие риновирусной инфекции (ОРВИ).

Напомним, в в/ч Василькова более 10 военнослужащих-срочников обратились к медикам с признаками пищевого отравления

12 военнослужащих срочной службы одной из военных частей, которая дислоцируется в Василькове Киевской области, 4 декабря обратились в медпункт с жалобами на состояние здоровья.