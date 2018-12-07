На Черниговщине людям в военной форме запретили продажу алкоголя

Новости Украины: В Черниговской области запретили продажу алкоголя людям в военной форме.

На Черниговщине в поселке Десна, где дислоцируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, поселковый совет запретил продавать алкоголь людям в военной форме.Об этом сообщила секретарь Деснянского поселкового совета Нина Рудь.

По ее словам, решение принято после обращения в поселковый совет начальника Деснянского гарнизона генерал-майора Виктора Николюка.

"Решение было принято после обращения начальника Деснянского гарнизона и в рамках введения военного положения. Физические лица-предприниматели и магазины военторга, работающие на территории поселка, восприняли запрет с пониманием. Никаких инцидентов нет", - отметила Рудь.

Как уточнили в поселковом совете, если человек в военной форме, значит, он находится на службе, и поэтому ни в коем случае не должен употреблять алкоголь.

Запрет начал действовать с 5 декабря и касается не только крепких напитков, но и слабоалкогольных напитков и пива. Ограничение по продаже алкоголя военным в поселке Десна будет действовать до завершения военного положения.

В поселке Десна Козелецкого района проживают около 8 тысяч человек, 3 тысячи из них являются военнослужащими

В связи с введением на территории 10 областей Украины военного положения в 169-м учебном центре в Десне проходят массовые учения резервистов. Сюда прибыли около 1 тысячи человек оперативного резерва первой очереди, которые в течение нескольких недель будут отрабатывать свои военные навыки.