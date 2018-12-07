Скачать
Пятница, 07.12.2018
Непонятные долги и завышенная цена: Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Объединительный собор: Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Динамо хочет купить румына из Лестера
Динамо хочет купить румына из Лестера
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины

За время действия военного положения в Украину не пустили сотни россиян

За время действия военного положения в Украину не пустили сотни россиян
12:00 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: С 26 ноября, с начала действия военного положения, пограничники на территорию страны не пустили более 800 граждан Российской Федерации.

После введения военного положения в 10 областях Украины на территорию страны не было допущено более 800 граждан России. Об этом сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

"С момента введения военного положения - почти 810 граждан", - заявил он в пятницу утром.

Напоминаем, что президент Украины Петр Порошенко выступая в Раде перед голосованием заявлил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии.

Военное положение ввели в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Верховная Рада проголосовала за ведение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 26 ноября.

Военное положение: что происходит в регионах

Военное положение - это особый правовой режим, предусматривающий предоставление специальных полномочий государственным органам власти, необходимых для предотвращения угрозы. Временное ограничение прав и свобод граждан, а также временное ограничение законных интересов юридических лиц. Во время режима ВП военные и гражданские власти получают более широкие полномочия, которые позволяют им использовать человеческие и материальные ресурсы для своих нужд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госпогранслужба, Военное положение, Олег Слободян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
02 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
03 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
04 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
05 Смешные собаки без логики, которые вас развеселят
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
Монетизация субсидий: когда украинцы смогут получить деньги
Итоги 7 декабря: День Вооруженных сил Украины и конец дружбы с Россией
Итоги 7 декабря: День ВСУ и конец дружбы с Россией
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь