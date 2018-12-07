За время действия военного положения в Украину не пустили сотни россиян

Новости Украины: С 26 ноября, с начала действия военного положения, пограничники на территорию страны не пустили более 800 граждан Российской Федерации.

После введения военного положения в 10 областях Украины на территорию страны не было допущено более 800 граждан России. Об этом сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

"С момента введения военного положения - почти 810 граждан", - заявил он в пятницу утром.

Напоминаем, что президент Украины Петр Порошенко выступая в Раде перед голосованием заявлил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии.

Военное положение ввели в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Верховная Рада проголосовала за ведение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 26 ноября.