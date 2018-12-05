Военное положение: что происходит в регионах

В Украине 26 ноября Парламент ввел военное положение. Данное предложение внес в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко.
Впервые за все года независимости Украины ввели военное положение в 10 регионах и внутренних водах Азово-Керченской акватории:
Указанные регионы граничат с Российской Федерацией по суше или могут быть подвергнуты атаке со стороны моря. Исключение составляет только Винницкая область, граничащая с Приднестровьем, где также увидели военную угрозу.
Режим военного положения продлиться 30 дней до 27 декабря.
За указанный период в планы президента и СНБО входит мобилизация резервистов, подготовка к обороне войска. Соответственно указу президента, армия получает возможность ограничивать конституционные права украинцев - на неприкосновенность жилья, имущества, свободу передвижения, тайну переписки и мирных собраний.
Ситуация областей с военным положением:
Харьков
В Харьковской области и в самом Харькове усилили пешее патрулирование, которое проводим полиция с привлечением приданных сил.
В связи с введением военного положения в Харькове, УЕФА изменил город и стадион, на котором будет проходить поединок Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом.
Николаев
Все военные части Николаева и области приведены в боевую готовность, но пока мобилизации не ожидается.
Жителям города запрещено делать видео и фото военной техники и ношение камуфляжа.
Одесса
На окраинах города колонны военной техники, а порт, где размещается военно-морской флот, опустел.
Вместе с тем болгарская авиакомпания Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса - София предположительно до 21 декабря включительно.
31 блокпост работает в Одесской области на дорогах государственного значения и на подъездах к областному центру, в том числе 7 стационарных и 24 мобильных, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области в среду.
Для стабилизации ситуации в Одессу будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии и специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции.
Херсон
Планируется увеличение военного присутствия ВСУ в Херсонской области.
Донецкая и Луганская области
Здесь мало кого удивишь усиленными проверками на блокпостах. Но с вступлением закона о военном положении появилось больше передвижных блокпостов – остановить и проверить документы могут на любом участке дороги.
Сумы
В Сумах ввели запрет на продажу алкоголя военнослужащим и людям в военной форме.В ночное время – гражданским. Также введен запрет на охоту в приграничной зоне и проведение сельхозработ в вечернее и ночное время.
В Сумской области местные жители стали получать сообщения, якобы от Министерства обороны Украины, с требованием прийти в военный комиссариат.
Винница
Гражданским запрещено ношение военной формы, а также нахождение в пограничной зоне без документов.
Ввели запрет на аэро-, видео-, фотосъемку без согласования с соответствующими службами и воинскими частями.
На основных трассах Винницы установили мобильные блок-посты, в состав которых входят нацгвардийци и полиция, с целью безопасности и оперативной реакции в случае проявления правонарушений.
Запорожье
В Запорожской области на дороге к Азовскому морю появились блокпосты с вооруженными полицейскими, которые проверяют всех автомобилистов.
В Запорожье с 7 декабря будет официально запрещено вести охоту на время военного положения, сообщает пресс-служба Запорожского областной госадмнистрации.
Для того, чтобы мошенники не причинили вреда гражданам, запорожские правоохранители планируют временно запретить гражданским носить военную форму.