Сегодня в Киеве перекрывают тоннель для ремонтных работ

Новости Украины: В Киеве в субботу перекроют движение по тоннелю на ул.Телиги в направлении станции метро "Почайна".

В Киеве 8 декабря будет закрыто движение по тоннелю на улице Елены Телиги в направлении станции метро "Почайна", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"8 декабря с 08:30 до 15:00 в связи с проведением электромонтажных работ в туннеле на ул.Елены Телиги будет закрыто движение по тоннелю в направлении станции метро "Почайна", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, в Киеве с 9 декабря изменится расписание электропоездов "Городская электричка".