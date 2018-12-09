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Ситуация на Донбассе: за сутки ранен один боец ВСУ

Ситуация на Донбассе: за сутки ранен один боец ВСУ
10:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: За прошедшие сутки противник 13 раз открывал огонь в направлении бойцов Вооруженных сил Украины,один украинский военный легко ранен.

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил легкое ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В ходе боевых действий, легко ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово.

"Враг, из минометов калибра 82 мм, дважды открывал огонь неподалеку Крымского и один раз - вблизи Песков. В общем, для обстрелов, противник использовал 39 мин" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток, со станковых гранатометов, противник провоцировал наших защитников на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет" - подытожили в штабе ООС.

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По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены, еще четверо – считаются санитарными потерями.

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Ситуация на Донбассе, Украинский военный, Ранен, Обстрелы украинских позиций, Штаб ООС.
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