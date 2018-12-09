В Одессе автомобиль с еврономерами пробил дыру в тюремной стене

Новости Украины: В Одессе накануне автомобиль BMW с европейскими номерами, за рулем которого была девушка, въехал в стену стену исправительной колонии №51.

Автомобиль BMW с европейскими номерами пробил 8 декабря вечером стену исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге в Одессе. Как пишет издание Думская, машина ехала в сторону Первой станции.

За рулем была девушка, пассажир - парень. Водитель утверждает, что её подрезала "Мазда", после чего она влетела в столб и задом въехала в забор.

Оба человека в машине были не пристегнуты, подушка безопасности не сработала, но никто в больницу не попал. Брешь в стене заделали работники пенитенциарной службы.

Напомним, в Житомире автомобиль "скорой помощи" и внедорожник въехали в дом, в результате чего травмы получили 8 человек. Предварительно, автомобиль "скорой помощи", который двигался с проблесковыми маячками по улице Домбровского, столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe, который двигался по улице Мазепы. После этого оба автомобиля въехали в дом.