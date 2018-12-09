Жители оккупированного Симферополя остались без воды

Новости Украины: Авария на перекрестке Севастопольской и Чехова оставила без воды две трети жителей Симферополя.

В оккупированном Симферополе две трети жителей остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе. При ее устранении погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма".

"Две трети жителей Симферополя, около 200 тыс. человек, - без воды, произошла авария на водоводе", - сказал собеседник российского агентства.

Отмечается, что население Симферополя составляет около 340 тыс. человек. Сейчас на месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".

Сообщается также, что в ходе ночных ремонтных работ погиб сотрудник этого предприятия. "При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", - отметили в пресс-службе "Воды Крыма".

Водоснабжение в городе планируется возобновить к вечеру.