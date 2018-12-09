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В столице в воскресенье произошла три ДТП с участием патрульных авто

В столице в воскресенье произошла три ДТП с участием патрульных авто
14:25 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В течение этих суток, 9 декабря, произошло три аварии с участием автомобиля патрульной полиции в Киеве.

В Киеве с начала суток произошло уже три дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей патрульной полиции. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Еще одно ДТП с патрульным полицейским Toyota Prius в Киеве: на этот раз на Большой Васильковской, патрульный автомобиль вылетел с дороги в ларек. Сработали подушки, ремни. Есть пострадавший пешеход", - говорится в сообщении.

 

Позже стало известно, что машину патрульных подрезал Mercedes, в результате чего водитель Toyota Prius выкрутил руль и врезался в забор кафе, сбив пешехода. У пострадавшего травма ноги. Mercedes уехал с места происшествия, но через 10 мин. он был остановлен и возвращен.

Первое ДТП произошло на проспекте Лобановского.

 

По предварительным данным, на пустой ночной дороге водитель патрульного автомобиля не справился с управлением и на полном ходу врезался в троллейбус 42-го маршрута, который ехал в депо. В результате сильного удара передняя часть автомобиля полностью смята. Сами полицейские тяжелых травм не получили. Не исключается, что водитель заснул за рулем.

Еще одна авария произошла ночью в Дарницком районе, на улице Старобориспольской. Там по неизвестным причинам столкнулись патрульные автомобили Hyundai Sonata и Toyota Prius.

 

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"На узкой районной улице произошло касательное лобовое столкновение. Патрульные полицейские не получили в ДТП серьезных травм", - говорится в публикации.

Сообщается, что у автомобилей существенные механические повреждения передних частей слева, у обеих машин вырвало колеса.

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Киев, Украина, ДТП, Полиция, Патрульные, ДТП в Киеве, Патрульные автомобили.
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