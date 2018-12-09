На Луганщине СММ ОБСЕ зафиксировали вражескую артиллерию

Новости Украины: Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали в западных районах Луганской области две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и четыре буксируемые гаубицы Д-30 " "Жаба".

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали вблизи пгт Белое на оккупированной территории Луганской области великокалиберную артиллерию - две самоходные гаубицы "Гвоздика" и четыре буксируемые гаубицы "Жаба". Об этом 9 декабря сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 08.12.2018, в неподконтрольных правительству Украины западных районах Луганской области наблюдатели Миссии зафиксировали две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) вблизи Белого", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в тот же день, по линиям отвода, однако за пределами определенных мест хранения тяжелых вооружений во временно неподконтрольных правительству Украины районах СММ обнаружила, что до сих пор не хватает пятерых танков (четыре Т-64 и Т-72) и двух самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм).

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей", - отмечается в сообщении.