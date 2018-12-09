В Мариуполе авто въехало в остановку, есть пострадавшие

Новости Украины: В результате ДТП в Мариуполе пострадали минимум три человека, в том числе ребенок.

В центре города Мариуполь Донецкой области автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали по меньшей мере трое людей. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Донецкой области.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку "Драмтеатр", где были люди. От наезда пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, водитель автомобиля, мужчина 1996 года рождения, ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности, за управление авто в нетрезвом состоянии.