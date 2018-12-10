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На Донбассе архиерея УПЦ (МП) не пропустили через контрольный пункт

На Донбассе архиерея УПЦ (МП) не пропустили через контрольный пункт
11:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины: Архиерея Донецко-Мариупольской епархии УПЦ (МП) не пустили через КПВВ из Донецка в Волновахский район.

Правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону 9 декабря отказали в пересечении линии разграничения в КПВВ "Новотроицкое", сообщила пресс-служба Донецкой епархии.

"9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска - КПВВ "Новотроицкое", - сказано в сообщении пресс-службы.

Митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения традиционной совместной молитвы в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря.

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В сообщении указано, что без указания объективных причин право митрополита на пересечение линии разграничения (так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ) было аннулировано. Как утверждает пресс-служба со ссылкой на сотрудника СБУ, пропуск аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря митрополит Иларион возвращался из Киево-Печерской Лавры в Донецк и проблем при прохождении линии разграничения не возникло.

В епархии расценивают этот инцидент как провокацию и недоумевают в связи с возникшей ситуацией в контексте недавнего обращения президента Украины Петра Порошенко к предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата постоянно ведет по церковной линии переговоры об освобождении в РФ и в ОРДЛО граждан Украины, в том числе и захваченных возле Керченского пролива моряков.

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Донецк, УПЦ МП, Волновахский район, КПВВ.
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