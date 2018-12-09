В УПЦ МП заявили, что постоянно ведут переговоры с Москвой об освобождении задержанных украинцев

Новости Украины: Украинская православная церковь Московского патриархата постоянно ведет по церковной линии переговоры об освобождении в РФ и в ОРДЛО граждан Украины, в том числе и захваченных возле Керченского пролива моряков.

Переговоры между Киевом и Москвой по линии церкви о возвращении захваченных в Керченском проливе украинских моряков ведутся постоянно.

Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент, комментируя слова Президента Украины Петра Порошенко об обращении к предстоятелю УПЦ МП с просьбой о содействи в освобождении украинских моряков.

"Президент Украины обратился к блаженнейшему митрополиту Онуфрию с такой просьбой. Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно. Блаженнейший не раз обращался с такими просьбами к патриарху (Московскому) Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию", - сказал архиепископ.

При этом он признал, что "результатов обращения пока нет".

"Пока идет работа, и эта проблема озвучена. ... Мы ожидаем, что будут какие-то результаты", - добавил архиепископ Климент.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обратился к предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с просьбой посодействовать в освобождении украинских моряков, захваченных в плен Россией.

Как сообщалось, 25 ноября российские пограничные корабли в Керченском проливе таранили, обстреляли и захватили три судна ВМС Украины - катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" - направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. Всего в плен попали 24 украинца, шестеро из них были ранены.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех захваченных украинских моряков по обвинению по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы). Сейчас они находятся в московских СИЗО, в том числе трое раненых.