Глава УПЦ МП не принял приглашение на Объединительный собор

Новости Украины: Глава УПЦ МП Онуфрий вернул приглашение на Объединительный собор Вселенскому патриарху

Глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.

"Предстоятель УПЦ, ознакомившись с содержанием этого письма, вложил его в конверт и отправил по почте адресату обратно, то есть в Стамбул", - сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) в субботу.

Кроме того, узнав о данном действии главы УПЦ (МП), ряд епископов, получив приглашение от патриарха Варфоломея для участия в Объединительном соборе, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул на Фанар.

Накануне, 7 декабря, Священный Синод УПЦ (МП) на заседании в Киеве принял решение не позволять своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам принимать участие в Объединительном соборе 15 декабря.

Кроме того, Священный Синод УПЦ (МП) указал, что "Константинопольский патриарх не имеет никакого канонического права созывать какое-либо собрание в Украине", также патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев УПЦ (МП).

29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил проект Устава поместной церкви в Украине.

Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви станет частью Устава независимой церкви.

5 декабря 2018 г. президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве.