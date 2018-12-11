В Киеве на одном из мостов ограничат движение

В Киеве во вторник в связи с ремонтными работами частично ограничат движение транспорта на Южном мосту.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".
"С 11.00. до 16.00 часов 11 декабря 2018 года в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении проспекта Бажана", - говорится в сообщении.
Водителей просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.
Напомним, 10 декабря столичные правоохранители обезвредили вооруженную банду гастролеров, причастных к серии дерзких ограблений в Киеве и Одессе.