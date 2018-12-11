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Военное положение: Харьковская область отчиталась о принятых мерах

Военное положение: Харьковская область отчиталась о принятых мерах
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Харьковской области на различных объектах можно укрыть 2,8 миллиона человек.

В Харьковской области насчитывается достаточное количество объектов, чтобы укрыть практически 2,8 млн человек.

Об этом рассказал на брифинге в Харьковской ОГА директор Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко.

"В Харьковской области насчитывается достаточное количество объектов, чтобы укрыть практически 2,8 млн человек. Это подвалы домов, метрополитен, переходы, погреба, подземные паркинги и т.п. В Харькове таких объектов более 4000, по области - около 1000", - отметил Пономаренко.

По его словам, с 2014 года в области осуществляется работа по поддержанию их в надлежащем состоянии - за эти годы состояние их готовности повысилось с 27% до 70%.

Информацию о расположении таких укрытий, пояснил Максимов, можно получить в коммунальных службах, а также в службе спасения, позвонив по номеру 101.

"В соответствии с угрозой, есть несколько уровней оповещения. Если станет известно об обострении ситуации и повышении уровня угрозы, населению будет сообщено о месте расположения укрытий", - заверил Максимов.

По его словам, в течение недели по поручению председателя ХОГА, председателя Совета обороны области Юлии Светличной выполнялся ряд мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности области, и на данный момент в области абсолютно спокойно. Никаких препятствий для развития экономики военное положение не образует.

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По комплектованию Вооруженных сил Украины, то, по словам военного комиссара Харьковской области полковника Юрия Калгушкина, около 500 резервистов Харьковщины проходят военные сборы в 3 областях Украины.

"Призваны около 500 человек. Военные сборы проходят в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях. С 8 декабря начались учебные сборы... Это огневая подготовка: практическое выполнение стрельб из стрелкового штатного оружия, а также тактическая, инженерная и медицинская подготовка", - отметил Калгушкин.

По его словам, накануне в батальоны и управления бригады прибыли более 1000 контрактников - военнообязанных 2-й очереди и резервистов и уже 15 декабря предполагается последующее проведение занятий. Это будут проверочные однодневные сборы, добавил Калгушкин.

Напомним, в Генштабе заверили, что масштабные сборы резервистов и военнообязанных должны быть завершены до конца текущего года. 

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Харьковская область, ВСУ, Военное положение, Бомбоубежище.
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