Военное положение: Харьковская область отчиталась о принятых мерах

Новости Украины: В Харьковской области на различных объектах можно укрыть 2,8 миллиона человек.

В Харьковской области насчитывается достаточное количество объектов, чтобы укрыть практически 2,8 млн человек.

Об этом рассказал на брифинге в Харьковской ОГА директор Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко.

"В Харьковской области насчитывается достаточное количество объектов, чтобы укрыть практически 2,8 млн человек. Это подвалы домов, метрополитен, переходы, погреба, подземные паркинги и т.п. В Харькове таких объектов более 4000, по области - около 1000", - отметил Пономаренко.

По его словам, с 2014 года в области осуществляется работа по поддержанию их в надлежащем состоянии - за эти годы состояние их готовности повысилось с 27% до 70%.

Информацию о расположении таких укрытий, пояснил Максимов, можно получить в коммунальных службах, а также в службе спасения, позвонив по номеру 101.

"В соответствии с угрозой, есть несколько уровней оповещения. Если станет известно об обострении ситуации и повышении уровня угрозы, населению будет сообщено о месте расположения укрытий", - заверил Максимов.

По его словам, в течение недели по поручению председателя ХОГА, председателя Совета обороны области Юлии Светличной выполнялся ряд мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности области, и на данный момент в области абсолютно спокойно. Никаких препятствий для развития экономики военное положение не образует.

По комплектованию Вооруженных сил Украины, то, по словам военного комиссара Харьковской области полковника Юрия Калгушкина, около 500 резервистов Харьковщины проходят военные сборы в 3 областях Украины.

"Призваны около 500 человек. Военные сборы проходят в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях. С 8 декабря начались учебные сборы... Это огневая подготовка: практическое выполнение стрельб из стрелкового штатного оружия, а также тактическая, инженерная и медицинская подготовка", - отметил Калгушкин.

По его словам, накануне в батальоны и управления бригады прибыли более 1000 контрактников - военнообязанных 2-й очереди и резервистов и уже 15 декабря предполагается последующее проведение занятий. Это будут проверочные однодневные сборы, добавил Калгушкин.

Напомним, в Генштабе заверили, что масштабные сборы резервистов и военнообязанных должны быть завершены до конца текущего года.