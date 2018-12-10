В Генштабе сообщили, что планируют завершить сборы резервистов до конца года

Новости Украины: Артур Артеменко отметил, что сборы резервистов и военнообязанных предполагается завершить до конца 2018 года.

Масштабные сборы резервистов и военнообязанных должны быть завершены до конца текущего года. Об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

По его словам, к сборам привлекаются резервисты и военнообязанные преимущественно с боевым опытом.

"С начала объявления призыва на учебные сборы в военных комиссариатах имеет место положительная тенденция выполнения плановых заданий за счет резервистов-добровольцев, которые без оповещения, самостоятельно прибывают в военные комиссариаты", - добавил Артеменко.

Напомним, В Министерстве обороны Украины сообщили, что с понедельника, 3 декабря, в ВСУ начинается цикл масштабных мероприятий по сборам с резервистами и военнообязанными.