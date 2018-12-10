Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Конец &quot;дружбы с РФ&quot;: Порошенко подписал важный закон
Конец "дружбы с РФ": Порошенко подписал важный закон
Украинцам повысили тарифы на тепло
Украинцам повысили тарифы на тепло
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
Нобелевская премия 2018: в Осло и Стокгольме начались церемонии вручения премии
Нобелевская премия 2018: в Осло и Стокгольме начались церемонии вручения премии

В Генштабе сообщили, что планируют завершить сборы резервистов до конца года

В Генштабе сообщили, что планируют завершить сборы резервистов до конца года
17:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Артур Артеменко отметил, что сборы резервистов и военнообязанных предполагается завершить до конца 2018 года.

Масштабные сборы резервистов и военнообязанных должны быть завершены до конца текущего года. Об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

По его словам, к сборам привлекаются резервисты и военнообязанные преимущественно с боевым опытом.

"С начала объявления призыва на учебные сборы в военных комиссариатах имеет место положительная тенденция выполнения плановых заданий за счет резервистов-добровольцев, которые без оповещения, самостоятельно прибывают в военные комиссариаты", - добавил Артеменко.

Военные сборы в Украине: Генштаб рассказал, о суммах денежных выплат

Напомним, В Министерстве обороны Украины сообщили, что с понедельника, 3 декабря, в ВСУ начинается цикл масштабных мероприятий по сборам с резервистами и военнообязанными. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВСУ, Военное положение, Сборы резервистов, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
04 Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
05 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
Миграционный кризис в ЕС: сколько стран не поддержали пакт ООН
Миграционный кризис в ЕС: сколько стран не поддержали пакт ООН
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Ник Джонас стал самым популярным мужчиной в Индии после свадьбы с Приянкой Чопра
Ник Джонас стал самым популярным мужчиной в Индии после свадьбы с Приянкой Чопра
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь