Военные сборы в Украине: Генштаб рассказал, о суммах денежных выплат

Денежные выплаты резервистам и военнообязанным, в том числе за время прохождения учебных сборов, привязаны к размерам прожиточного минимума для трудоспособных и минимальной заработной платы в текущем году.
Об этом сообщили в штабе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В частности за время военных сборов военнообязанные и резервисты должны получить:
Кроме того, резервисты имеют право на денежные выплаты в объеме от 1,5 до 2 прожиточных минимумов в зависимости от воинского звания и единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве предыдущего года (1600 – 3100 гривен).
В штабе сообщают, что начисленные выплаты подлежат налогообложению как доходы физических лиц (18%), кроме того, с них возьмут ещё 1,5% военного сбора.
Напомним: собрание оперативного резерва в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались 3 декабря. Министерство обороны сообщало, что их продолжительность не будет превышать 20 суток.