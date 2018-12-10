Военные сборы в Украине: Генштаб рассказал, о суммах денежных выплат

Новости Украины: В Генштабе сказали, сколько будут платить за военные сборы.

Денежные выплаты резервистам и военнообязанным, в том числе за время прохождения учебных сборов, привязаны к размерам прожиточного минимума для трудоспособных и минимальной заработной платы в текущем году.

Об этом сообщили в штабе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В частности за время военных сборов военнообязанные и резервисты должны получить:

суточные за каждый день пребывания на сборах (не 60 гривен стандартной выплаты, а от 20% до 50% от этой суммы в зависимости от воинского звания);

средний заработок на предприятиях, в которых работают призванные на сборы, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;

военнообязанным и резервистам, которые не работают, воинские части выплачивают денежное обеспечение в размере прожиточного минимум (1762 грн в 2018 году)

Кроме того, резервисты имеют право на денежные выплаты в объеме от 1,5 до 2 прожиточных минимумов в зависимости от воинского звания и единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве предыдущего года (1600 – 3100 гривен).

В штабе сообщают, что начисленные выплаты подлежат налогообложению как доходы физических лиц (18%), кроме того, с них возьмут ещё 1,5% военного сбора.

Напомним: собрание оперативного резерва в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались 3 декабря. Министерство обороны сообщало, что их продолжительность не будет превышать 20 суток.