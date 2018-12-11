В Донецкой области выяснят, почему митрополита УПЦ МП не пустили на линии разграничения

Новости Украины: Александр Куць сообщил, что намерен обратиться в соответствующие органы, чтобы выяснить все обстоятельства и причины, почему митрополита УПЦ МП не пустили на линии разграничения.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации пообещал выяснить, почему митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону отказали в пересечении линии разграничения.

"Прочитал адресованное мне обращение митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона, обнародованное на официальном сайте Донецкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией", - написал глава области.

Митрополит Илларион обратился к Куцю с открытым письмом, которое было опубликовано на официальном сайте Донецкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата).

В своем обращении Илларион написал, что 9 декабря во время движения из Донецка в направлении Волновахи при пересечении линии разграничения в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" сотрудниками СБУ было отказано ему в пересечении КПВВ. По словам митрополита, поэтому он не смог возглавить 10 декабря "традиционное в этот день (вот уже 20 лет) ежегодное богослужение в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района Донецкой области" и вернуться в Донецк .

Митрополит добавил: "На резонный вопрос сотруднику СБУ о причинах запрета на пересечение КПВВ в отношении меня, тот ответил, что мой электронный пропуск аннулирован с 7 декабря, причина ему не известна, и, по словам того же сотрудника СБУ, "это все по особому указанию из Киева".