В полиции прокомментировали сообщение о захвате Одесского медуниверситета

Новости Украины: Главное управление Национальной полиции в Одесской области отрицает, что Одесский национальный медицинский университет (ОНМедУ) захватили неизвестные.

В полиции Одессы опровергли сообщения Минздрава о захвате накануне группой неизвестных Одесского национального медицинского университета, отметив, что в тот день в университете действовали судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом. Об этом сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"Решать законность тех или других действий в гражданско-правовых конфликтах должен исключительно суд и соответствующие административные государственные органы, в нашем случае сам Минздрав, как первая инстанция, которая в состоянии давать правовые оценки. А по факту пришли (к медуниверситету - ред.) живые и настоящие судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом, настоящего суда", - отметил Форостяк.

О каких "неизвестных" речь идет - непонятно. Поэтому функция полиции, в соответствии с законом о Нацполиции Украины, в данном конфликте - исключительно охрана общественного порядка, недопущение любых противостояний", - добавил он.

При этом Форостяк не уточнил, чего именно касалось судебное решение, которое исполняли представители Минюста, а только констатировал, что длительное время продолжается ожесточенная борьба "за влияние и контроль над этим учреждением".

Как сообщалось, Минздрав 10 декабря заявил, что неизвестные лица около 8.00 силой захватили помещение Одесского медуниверситета и уничтожают официальную документацию учреждения, не пускают работников на рабочие места. В Минздраве считают, что преступные действия совершают в интересах бывшего ректора медицинского учреждения Запорожана, поскольку "здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ к учреждению".

Также в Минздраве отметили, что именно 10 декабря комиссия Минюста рассматривала жалобу МОН по поводу незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ".

Ранее комиссией Минздрава было установлено, что экс-ректор Одесского медуниверситета Запорожан незаконно распорядился бюджетными средствами в объеме 220 миллионов гривень, выделенными на учебу студентов.

17 июля и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уволила ректора медуниверситета Запорожана за нарушение устава и условий контракта. Однако воссановил Запорожана в должности.

В то же время Минздрав 7 сентября назначил Владлену Дубинину на должность и.о. ректора Одесского медуниверситета, но Окружной админсуд Киева 27 сентября признал незаконным это назначение.

Ранее Супрун заявляла, что Национальный медицинский университет им. Богомольца и Одесский национальный медицинский университет являются самыми коррумпированными среди медицинских учебных заведений Украины.