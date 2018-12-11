В Киеве начато начальную конференцию учения "Sea Breeze - 2019"

Новости Украины: Вчера, 10 декабря, в столице началась начальная планирующая конференция украинского-американских учений "Sea Breeze - 2019".

В Киеве началась подготовительная конференция к украинско-американским учениям "Sea Breeze-2019", которые превращаются в реальный инструмент поддержания стабильности и безопасности в Черном море. Об этом заявил директор учений от украинской стороны, заместитель командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке Алексей Неижпапа.

"В этом году учения "Sea Breeze- 2019" важны, как никогда. Мы работаем на результат: это готовность к управлению силами по стандартам НАТО, достижение взаимосовместимости подразделений и кораблей, и самое главное, что украинско-американские учения "Sea Breeze-2019" становятся реальным инструментом поддержания стабильности и безопасности в Черном море", - заявил заместитель командующего.

Как отмечается, при работе планировочных групп, проводится уточнение штатов многонационального морского штаба учений и штаба руководства учениями, планов и задач на межконференционный период и определение задач на главную планирующую конференцию. Участники мероприятия обобщают информацию относительно сил и средств, определяют учебные вопросы, районы проведения, основные элементы и сроки следующих этапов по планированию учений.

В конференции принимают участие представители США, Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, Румынии, Дании, Норвегии, Турции, Молдовы. Кроме национальных ВМС к мероприятию привлечены представители ГПСУ, Нацгвардии и АТЦ (антитеррористический центр - ред.) при СБУ, информируют в Минобороны.