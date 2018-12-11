Снежный циклон приближается: Украинцев предупредили об опасности на дорогах

Новости Украины: В ближайшие три дня в центральных и северных областях Украины может быть осложнение движения транспорта, водителей призывают быть осторожными.

В течение 12-13 декабря из-за ухудшения погоды на дорогах Украины возможно нарушение движения транспорта.

В связи с этим "Укравтодор" объявил 2 уровень ("желтый") опасности на дорогах северных и центральных областей Украины.

Так, 12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях ожидается сильный снег. Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах Украины гололедица.

В "Укравтодоре" отмечают, что такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей (2 уровень угрозы - "желтый").

Напомним, погода в Украине в ближайшие сутки резко ухудшится. В части областей синоптики объявили штормовое предупреждение: обещают сильные порывы ветра и обильные осадки. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.

Ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров, днем в Приазовье сильный дождь, а на юге страны – порывы ветра.