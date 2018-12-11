Скачать
Вторник, 11.12.2018
СВРУ выходит из соглашения о сотрудничестве в СНГ
СВРУ выходит из соглашения о сотрудничестве в СНГ
Снежный циклон приближается: Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча
Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча
Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards
Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards

У МИД и президента Украины требуют закрыть Генконсульство РФ во Львове

У МИД и президента Украины требуют закрыть Генконсульство РФ во Львове
19:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Депутаты Львовского городского совета требуют закрытия Генконсульства РФ у президента и МИД Украины.

Закрытия Генконсульства РФ во Львове требуют от руководителя государства и отечественного МИД депутаты Львовского областного совета. Соответствующее обращение они приняли 11 декабря на внеочередной сессии облсовета.

"Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове по ул. К. Левицкого,95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, которые совершаются агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины", - говорится в обращении.

"Геть зі Львова": неизвестные повредили отделение одного из банков

Как отмечают львовские депутаты, в ситуации введения военного положения на части Украины и захвата украинских моряков россиянами государство обязано усилить дипломатическое давление на РФ на всех направлениях. “По примеру Франции, Германии, Польши, Италии, Нидерландов, Дании, которые принудительно высылают российских дипломатов, Украина должна также ответить на системную гибридную войну, которую Россия ведет против Украины”, - указано в обращении.

Как сообщалось, 26 ноября была зарегистрирована электронная петиция ко Львовскому горсовету с требованием закрытия Генерального консульства РФ во Львове.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Львов, РФ, МИД Украины, Генконсульство РФ, Львовский областной совет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
04 Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая
05 Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
''Бумбокс'' показали первую серию сериала о работе на знаменитой студии во Франции
''Бумбокс'' показали первую серию сериала о работе на знаменитой студии во Франции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь