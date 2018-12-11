У МИД и президента Украины требуют закрыть Генконсульство РФ во Львове

Новости Украины: Депутаты Львовского городского совета требуют закрытия Генконсульства РФ у президента и МИД Украины.

Закрытия Генконсульства РФ во Львове требуют от руководителя государства и отечественного МИД депутаты Львовского областного совета. Соответствующее обращение они приняли 11 декабря на внеочередной сессии облсовета.

"Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове по ул. К. Левицкого,95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, которые совершаются агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины", - говорится в обращении.

Как отмечают львовские депутаты, в ситуации введения военного положения на части Украины и захвата украинских моряков россиянами государство обязано усилить дипломатическое давление на РФ на всех направлениях. “По примеру Франции, Германии, Польши, Италии, Нидерландов, Дании, которые принудительно высылают российских дипломатов, Украина должна также ответить на системную гибридную войну, которую Россия ведет против Украины”, - указано в обращении.

Как сообщалось, 26 ноября была зарегистрирована электронная петиция ко Львовскому горсовету с требованием закрытия Генерального консульства РФ во Львове.