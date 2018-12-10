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"Геть зі Львова": неизвестные повредили отделение одного из банков

&quot;Геть зі Львова&quot;: неизвестные повредили отделение одного из банков
11:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: varta1.com.ua

Новости Украины: Во Львове ночью неизвестные повредили помещение "Альфа-Банка".

Во Львове сегодня, 10 декабря, ночью неизвестные повредили помещение одного из банков.

Об этом сообщили корреспонденту в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Неизвестные разбили стекло в двери, а также разрисовали стены помещения банка надписями. Сейчас все обстоятельства происшествия, а также причастные к этим действиям лица устанавливаются", - отметили в полиции.

За время действия военного положения в Украину не пустили сотни россиян

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор ОО "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, неизвестные в 04:00 повредили помещение "Альфа-Банка" на ул. Лычаковской, 130.

Он отметил, что неизвестные разбили стекло входной двери и оставили на стенах надписи красной краской "Альфа – геть зі Львова".

Ранее сообщалось, в столице в воскресенье произошла три ДТП с участием патрульных авто. 

Сегодня ночью при попытке незаконно пересечь украинско-венгерскую границу, задержаны два гражданина Сомали.

Ранее сообщалось, во Львовской области пограничники задержали четверых нелегалов из Бангладеш.

За 9 декабря сотрудники Госпогранслужбы в течение суток предотвратили незаконное перемещение через государственную границу крупной контрабандной партии сигарет.

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Львов, Банк, Полиция, Повреждение, Вандалы.
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