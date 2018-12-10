Сомалийцы без документов пытались перебежать границу с Венгрией

Новости Украины: При попытке незаконно пересечь украинско-венгерскую границу, задержаны два гражданина Сомали.

В воскресенье пограничниками мукачевского пограничного отряда при попытке незаконно пересечь украинско-венгерскую границу были задержаны два гражданина Сомали, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Венгрию, задержали вчера ночью пограничники отделения "Косино" Мукачевского отряда", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в понедельник утром.

В информации отмечается, что во время патрулирования пограничный наряд заметил неизвестных лиц, которые быстро двигались в сторону границы. Законные требования пограничников лица проигнорировали и попытались убежать.

"Чтобы остановить злоумышленников, военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов. Правонарушителей задержали, никаких документов они при себе не имели и сообщили, что являются гражданами Сомали", – сказано в сообщении.

Во время проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что одного из иностранцев пограничники мукачевского отряда уже задерживали два месяца назад.

На задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к организации незаконной путешествия нелегалов.

Дальнейшую судьбу путешественников и оценку их действиям будет определять суд.

Ранее сообщалось, во Львовской области пограничники задержали четверых нелегалов из Бангладеш.

За 9 декабря сотрудники Госпогранслужбы в течение суток предотвратили незаконное перемещение через государственную границу крупной контрабандной партии сигарет.