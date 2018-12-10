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Сомалийцы без документов пытались перебежать границу с Венгрией

Сомалийцы без документов пытались перебежать границу с Венгрией
09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: При попытке незаконно пересечь украинско-венгерскую границу, задержаны два гражданина Сомали.

В воскресенье пограничниками мукачевского пограничного отряда при попытке незаконно пересечь украинско-венгерскую границу были задержаны два гражданина Сомали, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Венгрию, задержали вчера ночью пограничники отделения "Косино" Мукачевского отряда", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в понедельник утром.

В информации отмечается, что во время патрулирования пограничный наряд заметил неизвестных лиц, которые быстро двигались в сторону границы. Законные требования пограничников лица проигнорировали и попытались убежать.

"Чтобы остановить злоумышленников, военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов. Правонарушителей задержали, никаких документов они при себе не имели и сообщили, что являются гражданами Сомали", – сказано в сообщении.

Во время проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что одного из иностранцев пограничники мукачевского отряда уже задерживали два месяца назад.

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На задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к организации незаконной путешествия нелегалов.

Дальнейшую судьбу путешественников и оценку их действиям будет определять суд.

Ранее сообщалось, во Львовской области пограничники задержали четверых нелегалов из Бангладеш.

За 9 декабря сотрудники Госпогранслужбы в течение суток предотвратили незаконное перемещение через государственную границу крупной контрабандной партии сигарет.

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Сомали, Венгрия, Граница, Госпогранслужба, Мукачево.
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