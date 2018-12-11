Львовский облсовет объявил 2019-ый годом Степана Бандеры

Новости Украины: На Львовщине объявили 2019-й годом Бандеры.

На Львовщине 2019-й провозгласили годом лидера ОУН Степана Бандеры.

Такое решение приняла 11 декабря сессия областного совета.

По случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения выдающегося политического деятеля, лидера и председателя Провода ОУН(б), политического узника концлагеря Заксенхаузен, областной совет провозгласил на Львовщине следующий год Годом Степана Бандеры.

Следовательно, департамент внутренней и информационной политики и департамент по вопросам культуры, национальностей и религий ОГА должны наработать и согласовать с профильной постоянной комиссией областного совета план мероприятий по празднованию Года Степана Бандеры.

Также депутаты поддержали решение провозгласить 2019 год Годом Организации украинских националистов с целью надлежащего празднования 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.

Напомним, депутаты Львовского городского совета требуют закрытия Генконсульства РФ у президента и МИД Украины.