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Среда, 12.12.2018
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Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях

Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
18:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 12 декабря, семь раз нарушили режим тишины.

В течение среды российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксированы два случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку от поселка Крымское на Луганском направлении и населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военный

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Тарамчук.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.

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Луганск, Донбасс, ВСУ, ООС, Штаб ООС.
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