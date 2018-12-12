Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях

В течение среды российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксированы два случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку от поселка Крымское на Луганском направлении и населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Тарамчук.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.