Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях

Новости Украины: Сегодня, 12 декабря, семь раз нарушили режим тишины.

В течение среды российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксированы два случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку от поселка Крымское на Луганском направлении и населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Тарамчук.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.