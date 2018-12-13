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В Запорожской области госпитализировали ребенка из-за нетрезвого отца

В Запорожской области госпитализировали ребенка из-за нетрезвого отца
05:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мальчик получил огнестрельное ранение от своего нетрезвого отца.

В реанимацию Запорожской областной клинической детской больницы поступил 10-летний мальчик, житель с.Верхняя Терса Гуляйпольского района, с огнестрельным ранением грудной клетки. В ребенка выстрелил из пистолета "Флобер" его отец во время ссоры с сожительницей.

Как рассказал агентству заместитель главного врача Запорожской областной детской клинической больницы Евгений Копылов, ребенок поступил в реанимацию меджучреждения с огнестрельным ранением правой половины грудной клетки. Сердце и легкие ребенка не пострадали, однако пуля сломала мальчику 7-е ребро.

По словам врачей, спустя сутки состояние пострадавшего не ухудшилось, и в настоящий момент оценивается как стабильное. При этом, пулю из тела ребенка было решено не доставать. "Лечение мальчика проводится согласно протоколам и стандартам. Но в настоящий момент, пуля остается в мягких тканях. Операция будет намного серьезнее, чем то, что находится в организме", - рассказал Е.Копылов.

Как сообщила агентству начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, ребенок получил огнестрельное ранение вечером 10 декабря. В ходе расследования было установлено, что отец ребенка выстрелил в него по неосторожности из пистолета Флобер во время конфликта со своей сожительницей и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Пистолет изъят. Во время установления обстоятельств происшествия правонарушитель 1979 г.р. оказал сопротивление полицейским Составлены административные протоколы по признакам ст.173 – "мелкое хулиганство", а также ст.185 – "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметила Е.Людвик.

Кроме того, открыто уголовное производство по признакам ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Квалификация статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок 150-240 часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет. Ведется досудебное расследование.

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