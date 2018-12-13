На Закарпатье посреди зимы зацвел шафран (Видео)

В Ясинянском лесохотхозе, что в Закарпатской области, накануне Нового года зацвел шафран, который еще называют крокусом. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства на своей странице в Facebook. "Маленькое чудо природы среди мрачной зимы", - говорится в посте. Напомним, что этот цветок с ярко-фиолетовыми, иногда белыми, бутонами, который весной покрывает целые поляны, занесен в Красную книгу.