Скачать
Четверг, 13.12.2018

На Закарпатье посреди зимы зацвел шафран (Видео)

В Ясинянском лесохотхозе, что в Закарпатской области, накануне Нового года зацвел шафран, который еще называют крокусом. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства на своей странице в Facebook. "Маленькое чудо природы среди мрачной зимы", - говорится в посте. Напомним, что этот цветок с ярко-фиолетовыми, иногда белыми, бутонами, который весной покрывает целые поляны, занесен в Красную книгу.
Фото: Фейсбук
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Видео, Закарпатская область, Новый год, шафран, Крокус, Зацвел.
11:56 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь