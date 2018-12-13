Возле Львова военный грузовик влетел в микроавтобус: фото

Новости Украины: Семь человек пострадали при столкновении военного грузовика с микроавтобусом в Львовской области.

Под Львовом военный грузовик КРАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen T5, в результате ДТП пострадали 7 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"ДТП с участием военного КРАЗа и гражданского микроавтобуса Volkswagen T5 произошло в четверг, 13 декабря, около 6:30 утра на объездной дороге Львова. Предварительно установлено, что из-за сложных погодных условий – снега и гололеда – военный грузовик вылетел на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом", - сказано в сообщении Генштаба на странице в соцсети Фейсбук.

В аварии пострадали семь гражданских лиц, в настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Военная служба правопорядка выясняет обстоятельства аварии под Львовом, в которой пострадали гражданские", - заявили в Генштабе.

Напомним, сотрудники полиции Измаила Одесской области обнаружили в багаже рейсового автобуса самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство.