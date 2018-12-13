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Львовская компания продала самолет на аукционе, чтобы оплатить долги по зарплате

Львовская компания продала самолет на аукционе, чтобы оплатить долги по зарплате
13:12 Сегодня Телеграф Фото: setam.net.ua

Новости Украины: Компания "СЕТАМ" на электронной площадке продала разукомплектованный самолет ГП "Львовские авиалинии" Як-42Д, чтобы погасить долги по зарплате.

На электронной площадке OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Минюста Украины) состоялась продажа разукомплектованного самолета ГП "Львовские авиалинии" Як-42Д с целью погашения долгов по зарплате перед работниками указанного предприятия. Информация о торгах размещена на сайте СЕТАМ.

Торги прошли на конкурентной основе. В аукционе зарегистрировались 12 участников, которые сделали более 60 ставок, повысив цену с 302 442,00 грн до 695 616,60 грн, то есть на 130%.

Дата изготовления самолета - июнь 1989 года, начало эксплуатации - 1989 год завершение эксплуатации - октябрь 2010 года. Самолет полностью разукомплектованный, отмечается на сайте СЕТАМ. При этом, сумма долгов по заработной плате ГП «Львовские авиалинии» превышает 5,2 млн грн.

Как сообщалось ранее, за октябрь 2018 года задолженность по зарплате сократилась на 0,2%, с начала года - возросла на 21,8% и на 1 ноября 2018 года составила 2,884 млрд грн.  Сокращение задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксировано в Ивано-Франковской (на 8,2%), Луганской (на 6,5%), Волынской (на 4,4%), Ривненской (на 3,8%), Запоржской (на 3,4%), Кировоградской (на 2,7%), Винницкой (на 1,8%), Николаевской т(на 1,2%), Одесской (на 0,2%) областях и г. Киеве (на 4%). Увеличение задолженности наблюдалось в Черновицкой (в 6,8 раза), Тернопольской (на 15,7%), Херсонской (на 14,4%), Закарпатской (на 10%), Житомирской (на 8,8%), Харьковской (на 6,3%), Хмельницкой (на 5,7%), Полтавской (на 4,9%), Киевской (на 4,1%), Сумской (на 3,7%) областях.

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Все по теме:

Самолет, Продажа, СЕТАМ, Як-42Д, Погашение долгов по зарплате.
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