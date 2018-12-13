В ГФС сообщили о порядке налогообложения новогодних подарков

Новости Украины: Государственная фискальная служба в Закарпатской области рассказала, какие новогодние подарки в 2018 году попадают под налогообложение.

В ГУ ГФС в Закарпатской области сообщили о порядке налогообложения новогодних подарков в 2018 году. Об этом пресс-центр фискального органа.

Объектом обложения налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) физического лица - резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Вместе с тем, статьей 165 Налогового кодекса Украины установлен перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика НДФЛ, в частности - стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований), если их стоимость не превышает 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, за исключением денежных выплат в любой сумме.

Следовательно, не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика НДФЛ стоимость подарков, предоставленных такому плательщику НДФЛ субъектом хозяйствования, которые в расчете на месяц не превышает 25% одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года.

Замечаем, если детские подарки планируется дарить в 2019 году (то есть, начисления такого дохода состоится в 2019 году), то стоимость необлагаемых подарков будет исчисляться, исходя из нового размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2019 года. Напомним, что с 1 января 2018 года размер минимальной зарплаты составлял 3723 гривен. Соответственно, 25% от такого показателя равняются 930,75 грн.