Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019

Новости Бизнеса: Государственный бюджет 2019 года вступит в силу с 1 января.

Минимальная заработная плата с 1 января будет повышена до 4173 грн в месяц.

Верховная Рада обнародовала принятый 23 ноября и подписанный президентом Петром Порошенко государственный бюджет Украины на 2019 год.

Согласно документу, бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита в сумме 89,989 млрд грн.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в сумме 2,060 трлн грн, гарантированного государством долга – 388,6 млрд грн.

Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году с 1 января 2019 года составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Минимальная заработная плата с 1 января будет повышена до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере.