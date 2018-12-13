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Запорожский титаново-магниевый комбинат вернули государству

Запорожский титаново-магниевый комбинат вернули государству
16:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ЗТМК

Новости Украины: Суд подтвердил возврат Запорожского титаново-магниевого комбината государству.

Центральный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на решение Хозяйственного суда Запорожской области о возвращении государству целостного имущественного комплекса Запорожского титано-магниевого комбината. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса Украины, после принятия такое решение апелляционного суда вступает в законную силу. Специализированной антикоррупционной прокуратурой ожидается провозглашение полного текста принятого Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении указанных апелляционных жалоб, что позволит с привлечением всех уполномоченных органов государственной власти начать процедуру реального возвращения комбината государству", - сообщает пресс-служба.

Как ранее сообщалось, исковое заявление с требованием расторгнуть договор об учреждении ООО "ЗТМК" как такой, что противоречил интересам государства, было подано Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Хозяйственный суд г. Киев в 2016 году.

Установлено, что в 2013 году во исполнение постановления Кабмина Украины по результатам проведенного конкурса Фондом государственного имущества Украины с победителем – оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), которая входит в группу компаний Group DF (основателем Group DF является Дмитрий Фирташ – известный украинский бизнесмен) с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение современных прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства заключен договор о создании ООО "ЗТМК".

Согласно достигнутым договоренностям, Фонд госимущества передал целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ГП "ЗТМК".

Компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" осуществлен вклад в денежной форме в сумме 110 млн долл. США, который имел исключительное целевое назначение – для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 – го и 1 квартала 2015 года.

Несмотря на то, что доля государства во вновь созданном ООО "ЗТМК" составляет 51 % (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

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В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства фактически были направлены лишь 20 млн грн.

Директора комбината Владимира Сивака подозревают в осуществлении растраты 492 млн. грн.

Судебное разбирательство уголовного дела продолжается.

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ЗТМК, Запорожский титаново-магниевый комбинат, Хозяйственный суд Запорожской области.
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